Развод по-братски: как принцы Уильям и Гарри поделили фонд принцессы Дианы после “мегзита”

07.07.2020, 11:48, Разное

Главный британский инсайдер и поставщик самых важных новостей о королевской семье Daily Mail сегодня опубликовал подробности раздела имущества самых известных братьев страны – принцев Уильяма и Гарри. Изданию удалось выяснить детали сепарации рабочих процессов герцога Кембриджского и герцога Сассекского, причиной которых стало отделение Гарри и Меган Маркл от королевского двора.

Одним из нерешенных вопросов все это время – Гарри и Меган официально отделились от семьи 1 апреля – оставался мемориальный фонд матери принцев, принцессы Дианы. И вот наконец было решено, что все будущие поступления будут поровну разделены между благотворительными организациями братьев. Стоит отметить, что договор о подобном разделении доходов был подписан Уильямом и Гарри еще в декабре прошлого года – за месяц до объявления “мегзита”. Но последующие события, в том числе закрытие, согласно договору, фонда Гарри и Меган Sussex Royal, заставили юридических помощников принцев пересмотреть бумаги. В итоге было решено оставить все без изменений. Обо всем этом и стало известно накануне.

Принцесса Диана вместе с принцами Уильямом и Гарри, 1993 год

Мемориальный фонд принцессы Дианы перестал активно участвовать в благотворительных сборах денег еще в 2013 году, и тем не менее он все еще действует и принимает пожертвования. Так, в 2018 году с его счетов было переведено 21 583 фунтов стерлингов на счет The Royal Foundation, который последние несколько лет управлял пожертвованиями фонда Дианы. В 2019 году сумма пожертвований составила 21 346 фунтов стерлингов. С учетом новых данных все будущие поступления в фонд будут расходоваться на усмотрение Гарри и Уильяма – естественно, только в благотворительных целях.

Кроме того, было решено, что мемориальный фонд принцессы Дианы сейчас станет одной из дополнительных площадок принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые после “мегзита” лишись своего основного благотворительного фонда Sussex Royal.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри