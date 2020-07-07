СМИ: Крис Эванс и Лили Джеймс встречаются

07.07.2020, 11:48, Разное

Актер Крис Эванс, наиболее известный по роли Капитана Америки во франшизе “Мстители”, и актриса Лили Джеймс, сыгравшая главную роль в фильме “Золушка”, дали повод обсудить их личную жизнь. Папарацци запечатлели молодых людей вместе, хотя они всеми способами пытались скрыть свою связь.

39-летний Крис и 31-летняя Лили были замечены на выходе из клуба Mark’s Club в престижном районе Лондона, Мейфэр. Покинув заведение вместе, они направились в отель Corinthia. Чтобы не привлекать к себе внимание, зашли они в разные двери: он через парадный вход, она – через боковой.

Лили Джеймс Крис ЭвансПо данным зарубежных СМИ, актеры в данный момент числятся свободными. Последним официальным романом Криса считаются отношения с актрисой Дженни Слейт (“Одаренная”, “Война, значит война”). Они начали встречаться в мае 2016 года, в феврале 2017-го прекратили отношения, но в октябре уже снова были вместе. Весной 2018-го они расстались окончательно.

Что касается Джеймс, совсем недавно она встречалась со звездой сериала “Корона” Мэттом Смитом. Они познакомилась в 2016 году на съемках фильма “Гордость и предубеждение и зомби”. Осенью прошлого года они расстались: в конце октября она не пришла на вечеринку в честь его 37-летия, улетев вместо этого в отпуск в ЮАР. Причина разрыва – якобы невозможность проводить много времени вместе: загруженные графики, съемки, интервью – сил на личную жизнь не оставалось совсем. Но в мае папарацци заметили их вместе – но, как мы видим, ненадолго.

Крис Эванс и Дженни Слейт Лили Джеймс и Мэтт Смит