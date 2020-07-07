 

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

07.07.2020, 11:48, Новости дня

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов подозревается в сотрудничестве с одной из спецслужб Североатлантического альянса. Он, предположительно передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России, сообщили в ФСБ.

«В Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации Роскосмос Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено по статье «Государственная измена». Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ также распространила видеозапись задержания Сафронова возле его дома в Москве. Как следует из видеозаписи, он был задержан перед выходом на работу. Сафронов выглядит растерянным, перед тем как посадить его в машину, сотрудники ФСБ изъяли у него сигареты, перчатки, защитную маску и удостоверение госкорпорации «Роскосмос».

В свою очередь источник сообщил ФСБ проводит обыск в квартире Сафронова, передает ТАСС.

Тем временем бывшие коллеги связывают задержание Сафронова с его статьей о продаже Су-35 Египту. Речь идет о заметке от 18 марта 2019 года. В ней сообщалось, что РФ подписала с Египтом контракт на покупку нескольких тяжелых истребителей Су-35. После ее публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов, а сама статья была удалена с сайта издание, сообщил «Ленте.ру» сообщил источник в издании «Коммерсант».

Во вторник советник главы Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене.

В Роскосмосе при этом заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации. До трудоустройства в Роскосмос Сафронов работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. 



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