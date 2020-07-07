 

Мнения: Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

07.07.2020, 11:48, Новости дня

События 2020 года действительно запустили процесс переформатирования мира. Я имею в виду не заклинания мировых мейнстримных СМИ о том, что «мир после коронавируса уже не будет прежним», а нечто гораздо более существенное. Речь идет, не больше, не меньше – о формировании двух типов цивилизации будущего.

События 2020 года действительно запустили процесс переформатирования мира. Я имею в виду не заклинания мировых мейнстримных СМИ о том, что «мир после коронавируса уже не будет прежним», а нечто гораздо более существенное. Речь идет, не больше, не меньше – о формировании двух типов цивилизации будущего.

Термин «цивилизация» сегодня слишком размыт. Либеральная наука за последние десятилетия приучила нас к мысли, что существует множество цивилизаций. Это в сущности неверно. Да, существует великое множество культур. Но для создания цивилизации требуется нечто гораздо большее.

Цивилизаций в человеческой истории было совсем не много: шумеры, Вавилон, Египет, Персия…  Сегодняшние исламский, индийский, китайский миры можно назвать мировыми культурными явлениями, даже мир-системами, но все они так или иначе вращаются вокруг единственной оси, цивилизационного центра, построенного на камне Греко-Римской культуры и Римо-Христианской цивилизации. Цивилизации, которая, в сущности, и запустила процесс мировой истории (поскольку прочие народы и культуры смысла истории и ее течения не ощущали) и определила ее ход, и, вероятно, определит её завершение.

Родившись примерно в VIII вв. до н.э. (эпоха Гомера) эта цивилизация достигла зрелости в Греко-Персидских и Пунических войнах, окончательно оформилась в эпоху Августа-Константина, прошла свой пик в эпоху Юстиниана Великого и Крестовых походов, пережила тяжелый надлом в эпоху падения Константинополя, Возрождения и Реформации… Английская, Французская, Русская революции XVII-XX вв. стали моментами её всё более катастрофического распада. И, наконец, на примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель – в отказе от всех цивилизационных основ, сносе исторических памятников, истреблении последних культурных смыслов.

То есть, на наших глазах происходит закат всей трехтысячелетней Греко-Римской культуры и Христианской цивилизации. При этом никакой другой культуры и цивилизации взамен миру не предлагается. И никакой иной цивилизацией, способной сменить собой истребляемую, мир просто-напросто не располагает.

Вряд ли, конечно, можно принять за таковые негритянский культ Вуду, феминистские секты или гейскую субкультуру… То есть, понятно, что гибель последних очагов Эллинской культуры и Христианской цивилизации означает лишь гибель человеческой цивилизации и культуры, как таковых. Будущий мир с точки зрения сегодняшнего постмодерна (воцарившегося на месте старой культуры) – это мир трансгуманизма, то есть, все большего расчеловечивания человека, превращения его в биороботизированый винтик глобальной цифровой системы, в чип микросхемы…

О людях этого цивилизационного вида предупреждал Христос и христианские апологеты, говоря о тех, кто приблизился к истине, а затем отпал от нее, что они, призванные стать богами, упадут ниже уровня животного…   Всё это мы и видим воочию.

Конечно, нужно отчетливо понимать, что мы, прежде всего, имеем дело с духовной агрессией, боевыми отрядами варваров, или, точнее, рукотворных смертельных вирусов, уничтожающих тело цивилизации. И что на самом деле подавляющее большинство обычных европейцев и американцев всё ещё остается совершенно нормальными людьми. Но они, увы, почти лишены голоса и защиты. Они приуготовлены на роль жертвы, которую творцы нового мира собираются принести дракону Мировой Революции.

Но сейчас вопрос не о ней и не о ее носителях, а о том, возможно ли ещё что-то противопоставить этому кошмару? Только одно: человечество, вернувшееся к своим традиционным цивилизационным корням. И, конечно, у этого человечества должен быть свой духовный, политический, и даже геополитический полюс. На мой взгляд, именно сегодня мы наблюдаем формирование такого полюса. И одним из важных этапов этого формирования стало голосование по поправкам в Конституцию.

На самом деле это были, конечно, никакие не поправки. Это была Декларация о намерениях. Цивилизационный манифест, провозглашающий открытие и формирование иного полюса цивилизации. Того полюса, на котором все известные слова и явления будут иметь уже не декадентские, но исконные, традиционные смыслы: традиционная семья, традиционная вера, традиционные отношения…  Причем, речь идет не только о традиционных ценностях, но, что особенно важно – о границах того мира, где эти ценности будут иметь привелегированное значение: пункт поправок, говорящий о преобладании внутреннего права над внешним.

Речь идет о размежевании цивилизации Потопа (то есть, разложения в море мультикультурализма, декаданса и революции) и цивилизации Ковчега, в котором будут спасаться те, кто от декаданса и революции бежит. Наш Ковчег будет открыт для всех традиционных культур, народов, но, прежде всего, конечно, для людей христианской культуры, бегущих от цивилизационного потопа…

Возвращаясь к началу (о формировании двух типов цивилизации будущего), замечу, что процесс этот шел на самом деле уже давно. Его принципиальными моментами стали Мюнхенская речь Путина и Крымская весна. А то, что кристаллизация его происходит именно сегодня – особенно наглядно и поучительно на фоне происходящего в Америке. В сущности, мы вступаем в совершенно новую фазу бытия. Хочется надеяться, что эта новая фаза бытия станет, прежде всего, стремительным возвращением в сознание.

Теги: 

Конституция
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Россия



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