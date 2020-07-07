 

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

07.07.2020, 11:48, Новости дня

Больной лейкозом мальчик из Северной Осетии, со счета которого мошенники украли 500 тыс. рублей, отложенные на лечение, скончался.

В официальном аккаунте по сбору средств для ребенка в Instagram сообщается, что «в 2.00 ночи нашего (…) Али не стало», он «отправился в лучший мир».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Беков Али,9лет (@pomogi_ali) 5 Июл 2020 в 11:57 PDT

 

В середине июня МВД по Северной Осетии сообщило о задержании преступной группы, похитившей 500 тыс. рублей со счета тяжелобольного ребенка, передает РИА «Новости».

1 июня маме ребенка позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о готовности перевести 4 млн рублей, но для этого необходимо оплатить комиссию в размере 500 тыс. рублей. Женщина перевела деньги, а когда поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

Предполагаемым организатором преступления оказался мужчина 1992 года рождения, который находился в местах лишения свободы Оренбургской области. Оттуда он совершал телефонные звонки потерпевшим.

Полицейские установили, что мужчина, отбывающий наказание за аналогичные факты мошенничества, переводил похищенные деньги своим знакомым.

По данным МВД региона, в прошлом этот человек работал директором областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее были задержаны укравшие с карт россиян 20 млн рублей мошенники.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

19.05 / В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

26.04 / В МЧС назвали допустимые для нарушения самоизоляции исключительные ситуации

08.05 / Видео: Где хранятся знаменитые трофеи и реликвии ВОВ

13.06 / Во время карантина россияне существенно меньше женились и разводились

21.06 / На выборах в Сербии лидирует партия Вучича

06.05 / Блогера, который срывал онлайн-занятия, объявили в международный розыск

24.04 / Ученые обнаружили гигантскую акулу эпохи динозавров

05.06 / Подготовка к параду Победы началась на Красной площади

22.05 / Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска