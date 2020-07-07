В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение
07.07.2020, 11:48, Новости дня
Больной лейкозом мальчик из Северной Осетии, со счета которого мошенники украли 500 тыс. рублей, отложенные на лечение, скончался.
В официальном аккаунте по сбору средств для ребенка в Instagram сообщается, что «в 2.00 ночи нашего (…) Али не стало», он «отправился в лучший мир».
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В середине июня МВД по Северной Осетии сообщило о задержании преступной группы, похитившей 500 тыс. рублей со счета тяжелобольного ребенка, передает РИА «Новости».
1 июня маме ребенка позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о готовности перевести 4 млн рублей, но для этого необходимо оплатить комиссию в размере 500 тыс. рублей. Женщина перевела деньги, а когда поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.
Предполагаемым организатором преступления оказался мужчина 1992 года рождения, который находился в местах лишения свободы Оренбургской области. Оттуда он совершал телефонные звонки потерпевшим.
Полицейские установили, что мужчина, отбывающий наказание за аналогичные факты мошенничества, переводил похищенные деньги своим знакомым.
По данным МВД региона, в прошлом этот человек работал директором областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее были задержаны укравшие с карт россиян 20 млн рублей мошенники.
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