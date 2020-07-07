Роман Доброхотов: «Остановить Кадырова не может никто кроме Путина»

07.07.2020, 11:45, Новости дня

По сообщениям СМИ, в Австрии были задержаны двое подозреваемых в убийстве проживавшего в Вене уроженца Чечни Мамихана Умарова – Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Оба имели статус беженцев.

Жертва киллеров, Умаров, был известным чеченским блогером, резко критиковавшим Рамзана Кадырова. Кроме того он не раз публично заявлял причастности сотрудников российских спецслужб к убийствам в Европе бывших чеченских сепаратистов.

Австрийская полиция не исключила политических мотивов, ставших причиной резонансного преступления, однако пока воздерживается от категорических определений.

Только за последний год организовано четыре покушения на чеченцев, осевших в Европе. В Берлине застрелили гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. В гостинице французского города Лилль обнаружили труп чеченца Имрана Алиева со 135 ножевыми ранениями. В Швеции было совершено покушение на блогера Тумсо Абдурахманова, которому удалось спастись.

Но кровавый след уходит и в недалекое прошлое. Так, в 2009 году в центре Вены застрелили Умара Исраилова, бывшего охранника Рамзана Кадырова. И это далеко не полный список злодеяний. Около десяти чеченцев убито в одной лишь Турции.

Русская служба «Голоса Америки» побеседовала на эту тему с шеф-редактором интернет-издания Insider Романом Доброхотовым.

Виктор Владимиров: Австрийская полиция не исключила политической подоплеки убийства Умарова. Что вы думаете по этому поводу?

Роман Доброхотов: Насчет мотива убийства уже нет совершенно никаких сомнений. Факт, что ранее на контакт с Умаровым выходили люди из окружения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и Адама Делимханова (депутата Госдумы из Чечни – В.В.) с предложением организовать покушение на троих человек в Украине – на тот момент депутата Верховной Рады (Игоря) Мосийчука, (Адама) Осмаева (лидера чеченского проукраинского батальона – В.В.) и его жену (Амину) Окуеву. Все три персонажа вызывали идиосинкразию у Кремля и Кадырова. На них одновременно охотились несколько команд киллеров. На Осмаева пытались организовать покушение и сотрудники ФСБ. Мы проводили на этот счет расследование. Так вот, Мамихан Умаров подыграл посредникам, заявив, что может организовать убийство. При этом Умаров сразу предупредил потенциальных жертв и СБУ. Украинские спецслужбы устроили представление. Им даже передали 20 тысяч евро через посредника, которого тоже установили. Позже Умаров подробно рассказал журналистам о том, как все происходило, выдал все имена, явки и пароли, в том числе представил аудиозаписи людей из окружения Делимханова. Понятно, что после этого он стал врагом номер «один» для Кадырова со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хорошо известно, как глава Чечни разбирается со своими врагами.

В.В.: Какими последствиями это чревато для Москвы?

Р.Д.: Теперь дело будет рассматривать в австрийском суде. Оно, конечно, будет политизировано. Об этом можно судить по предыдущему убийству в Вене Умара Исраилова (бывшего охранника главы Чечни, застреленного в 2009 году – В.В.), который тоже просил убежища в Австрии. Тогда суд напрямую назвал Кадырова заказчиком преступления. Здесь, думаю, повторится то же самое. Но сегодня уже другая конъюнктура. Россия сейчас в центре внимания в контексте серии убийств за рубежом. Поэтому это будет очень громкая история, которая будет освещаться во всех мировых СМИ.

В.В.: У вас нет ощущения, что Кадыров по всей Европе развернул настоящую охоту за своими противниками и не собирается останавливаться?

Р.Д.: Умаров прямо заявлял, что ему были известны более десяти убийств, организованных Рамзаном Кадыровым за пределами России. Он называл имена конкретных исполнителей. Да и сам Кадыров не скрывает своего подхода по отношению к тем, кого считает предателями. Он же прямым текстом говорил, что готов сесть в тюрьму, умереть, но тех, кто будет его оскорблять, надо убивать. Есть подтверждающие это видеозаписи. Так что ни для кого нет секрета, что подобные вещи происходят. Просто, когда это случается в России, все спускается на тормозах, а в Европе проводят расследования и доводят дело до конца.

В.В.: Почему же главе Чечни все сходит с рук?

Р.Д.: Проблема в том, что никаких серьезных последствий как для него, так и для Москвы по сути еще не наступало. Если исполнителей преступлений успевали поймать, их наказывали. А если не успевали, то они возвращались в Чечню, и жили там как герои. Судя по тому, что говорил Умаров, им дарили квартиры, обеспечивали до конца жизни. Думаю, что без жестких санкций и политических заявлений ничего не изменится, поскольку остановить Кадырова не может никто кроме Путина, а тот не собирается этого делать. Мало того, как мы видим, бригады из высокопоставленных ФСБэшников занимаются в Европе ровно тем же самым, чем и кадыровские наемники.