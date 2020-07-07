 

Мнение: Последствия удара по авиабазе Аль-Ватия

07.07.2020, 11:42, Разное

Появились спутниковые снимки авиабазы Аль-Ватия после ударов неопознанных самолетов 5 июля. На снимке видны очевидные изменения, но по прежнему до конца неясно, сколько и чего именно было уничтожено.
Турки прозрачно намекают, что ответка будет – врядли “друг Реджеп” оставит без ответа такую оплеуху. Вангую “удар возмездия” по одной из баз ЛНА.

ЛНА утверждает, что это ее рук дело и что во время удара погибли турецкие солдаты и офицеры.
Но опять же эти заявки только на словах.

Источник: Colonel Cassad



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