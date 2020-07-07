Эксперты развенчали главные мифы о коронавирусе

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07.07.2020, 11:30, Разное

Эксперты развенчали главные мифы о COVID-19. Они напоминают, что нельзя использовать сомнительные методы лечения во время эпидемии, так как это может нанести вред человеку.
Специалисты напоминают, что пока нет вакцины от коронавируса, а пневмококковая вакцина и прививка от гриппа не защищают от COVID-19. Также напомнили, что нет никаких доказательств, что физиологический раствор, которым промывают нос, защищает людей от болезни.
Известно, что температура выше 25 градусов Цельсия не предотвращает расширение коронавируса и не лечит его. Люди могут заразиться в жаркие, влажные дни. Также холодная погода и снег не убивают вирус.

Напомнили эксперты и об антибиотиках, которые не останавливают вирусы, а применяются при бактериальных инфекциях. Люди, болеющие COVID-19, могут получать терапию антибиотиками, так как подключается бактериальная инфекция.

Также специалисты развенчали миф о том, что обрызгивание тела алкоголем и хлором не убьет вирус, но вещества могут повреждать глаза, рот и одежду. Также чеснок и спиртные напитки не защитят от заболевания.

Коронавирус не может передаваться и через радиоволны и мобильные сети. Уклонение пользованием сетями 5G не останавливает от заражения COVID-19, который расширяется и в странах, где нет мобильных сетей 5G.



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