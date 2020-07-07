Хинштейн отреагировал на пост Навального о евреях

07.07.2020, 11:30, Новости дня

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».

Речь идет о найденной ранее записи, датированной 2009 годом и посвященной выходу фильма «Тарас Бульба». В ней Навальный называет евреев «жидами» и предлагает «подогреть их цехинами».

«Подобные заявления и высказывания не вызывают ничего, кроме возмущения и отвращения… Тем более, в нашей стране и сейчас, когда мы отмечаем 75-летие Великой Победы, которую принесли стране все народы Советского Союза, (в том числе) России», – передает RT слова Хинштейна.

Как подчеркнул парламентарий, «любое разжигание межнациональной розни, любое уничижение людей по межнациональному признаку абсолютно недопустимо».

«Для либеральной среды антисемитские высказывания должны быть как красная тряпка. В оппозиционном стане есть немало представителей не только русского народа, но и других народов, в том числе и моих соотечественников – евреев. Я не понимаю, как евреи могут находиться в одних рядах с теми, кто позволяет себе подобные высказывания», – добавил он.

Хинштейн напомнил, что еще до революции 1917 года упоминание слова «жид» считалось недопустимым.

«За это могли вызвать на дуэль и не подавали руки», – сказал он.

По словам Хинштейна, действующее законодательство располагает достаточными инструментами, чтобы призвать к ответу авторов таких высказываний.

«У нас достаточно большая палитра возможностей (для привлечения к ответственности) – начиная от административного и заканчивая уголовным наказанием. Пока не вижу оснований для того, чтобы ещё дополнительно что-то законодательно прописывать. Вопрос в том, как применяются эти нормы», – сообщил он.

Депутат отметил, что националистические убеждения – свидетельство того, что человек не совсем здоров.

«Если человек делит людей по национальному признаку и унижает других, у него что-то не в порядке в голове. Что-то не так с его воспитанием», – заключил Хинштейн.