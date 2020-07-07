 

Анита Цой рассказала о побочных эффектах коронавируса

07.07.2020, 11:30, Разное

Поклонники продолжают переживать за Аниту Цой, которая несколько дней назад попала в больницу, заболев коронавирусом. Скорее всего, заболевание проходит нелегко, так как вокалистка пояснила о побочных эффектах болезни.
Анита Цой стала регулярно общаться с подписчиками в Instagram, что говорит об улучшении ее состояния. Исполнительница все также находится в клинике, где лечит COVID-19. Она признается, что побочные эффекты заболевания неприятны и продолжаются довольно долго.

Одним из побочных явлений является усталость. Анита Цой сообщает, что не имеет сил на то, чтобы стать на ноги, поэтому она много времени проводит на койке. Для певицы этот эффект не только неприятен, но и невыгоден, так как артистка, скорее всего, хочет вернуться к гастролям после выздоровления. Сейчас ее физическое состояние не из лучших, но все надеются на скорое выздоровление певицы.



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