 

Миллион долларов в год: как зарабатывает Алина Загитова

07.07.2020, 11:23, Разное

Алина Загитова зарабатывает на спортивных стартах, рекламных контрактах и телевизионных шоу. Примечательно, что вопреки распространенному мнению, спортсмены получают за участие в международных соревнованиях отнюдь не заоблачные гонорары.

Так, Алина Загитова в прошлом году была награждена за обеды суммой в почти 1,8 миллиона рублей.Есть у чемпионки и президентская стипендия – около 52 тысяч рублей, а также выплаты от Министерства спорта России.

Одной из самый прибыльных статей доходов фигуристки являются ледовые шоу. По оценкам экспертов, за участие в сказке Татьяны Навки “Спящая красавица” она заработала около восьми миллионов рублей.

Кроме того, в феврале этого года Алина Загитова принимала участие в мероприятиях, организованных бизнесменом Владимиром Седовым в Доброграде. За это спортсменка получила около миллиона рублей.

Однако самые большие гонорары звездам фигурного катания дает японский рынок. Там обожают этот вид спорта. В Японии Алина Загитова получает около десяти тысяч долларов за каждое выступление, а это более 700 тысяч рублей.

Еще одна статья доходов фигуристки – рекламные контракты. У юной звезды льда их много. В частности, спортсменка является лицом косметики Shiseido и бренда Puma. Годовой контракт с каждой компанией приносит Алине Загитовой от семи до 14 миллионов рублей. Также девушка получает доход от рекламы в социальных сетях.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Мнение: Штраф за лай собак, рост промышленности в России и ухудшение прогнозов по ВВП

29.05 / Скандалы: «Компромисс — это смерть»

12.05 / Популярный блогер разбился в аварии в свой день рождения

05.05 / «Талантливый, искренний, просто гениальный!»: Киркоров поддержал сына Плющенко и Рудковской

04.05 / Потап похвастался фигурой своей жены Насти Каменских в день ее рождения

03.07 / Скандалы: Дмитрию Натарову взятку сложили с педофилией

16.05 / Учёные из Санкт-Петербурга высказали идёю, как “обмануть” коронавирус

13.06 / Бланш Дюма – трехногая куртизанка с четырьмя грудями

16.04 / Мнение: Личный состав 83-го центра ИПСО ВСУ

07.07 / В Беларуси появился первый ЧОП с огнестрельным оружием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска