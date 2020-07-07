Миллион долларов в год: как зарабатывает Алина Загитова

07.07.2020, 11:23, Разное

Алина Загитова зарабатывает на спортивных стартах, рекламных контрактах и телевизионных шоу. Примечательно, что вопреки распространенному мнению, спортсмены получают за участие в международных соревнованиях отнюдь не заоблачные гонорары.

Так, Алина Загитова в прошлом году была награждена за обеды суммой в почти 1,8 миллиона рублей.Есть у чемпионки и президентская стипендия – около 52 тысяч рублей, а также выплаты от Министерства спорта России.

Одной из самый прибыльных статей доходов фигуристки являются ледовые шоу. По оценкам экспертов, за участие в сказке Татьяны Навки “Спящая красавица” она заработала около восьми миллионов рублей.

Кроме того, в феврале этого года Алина Загитова принимала участие в мероприятиях, организованных бизнесменом Владимиром Седовым в Доброграде. За это спортсменка получила около миллиона рублей.

Однако самые большие гонорары звездам фигурного катания дает японский рынок. Там обожают этот вид спорта. В Японии Алина Загитова получает около десяти тысяч долларов за каждое выступление, а это более 700 тысяч рублей.

Еще одна статья доходов фигуристки – рекламные контракты. У юной звезды льда их много. В частности, спортсменка является лицом косметики Shiseido и бренда Puma. Годовой контракт с каждой компанией приносит Алине Загитовой от семи до 14 миллионов рублей. Также девушка получает доход от рекламы в социальных сетях.