Гастроэнтеролог объяснил, как не заразиться гельминтами при употреблении суши

07.07.2020, 11:17, Разное

Сейчас суши получили широкую популярность по всему миру. Гастроэнтеролог-гепатолог GMS Clinic Сергей Вялов объяснил, как не заразиться гельминтами при употреблении этого традиционного японского блюда.

Обычно суши готовят из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. В РФ это блюдо несколько отличается от международных стандартов. Зачастую его делают более питательными. Тем не менее, и в него очень часто добавляется сырая рыба или мясо, что чревато заражением глистами. При этом существуют вариации этого блюда, которые позволяют значительно снизить риск гельминтоза. Так, Сергей Вялов рекомендует отдавать предпочтение горячим роллам. В них продукты проходят термическую обработку.

Кроме того, врач объяснил: суши или роллы могут спровоцировать стремительное развитие уже имеющихся болезней за счёт острых специй и различных добавок, которые выступают раздражителями слизистой желудка. Он добавил, что употреблять суши можно достаточно часто, но при заражении глистами нужно обязательно пройти курс лечения, который может длиться до трех недель, информирует Нью Информ.