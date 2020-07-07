 

Гастроэнтеролог объяснил, как не заразиться гельминтами при употреблении суши

07.07.2020, 11:17, Разное

Сейчас суши получили широкую популярность по всему миру. Гастроэнтеролог-гепатолог GMS Clinic Сергей Вялов объяснил, как не заразиться гельминтами при употреблении этого традиционного японского блюда.
Обычно суши готовят из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. В РФ это блюдо несколько отличается от международных стандартов. Зачастую его делают более питательными. Тем не менее, и в него очень часто добавляется сырая рыба или мясо, что чревато заражением глистами. При этом существуют вариации этого блюда, которые позволяют значительно снизить риск гельминтоза. Так, Сергей Вялов рекомендует отдавать предпочтение горячим роллам. В них продукты проходят термическую обработку.

Кроме того, врач объяснил: суши или роллы могут спровоцировать стремительное развитие уже имеющихся болезней за счёт острых специй и различных добавок, которые выступают раздражителями слизистой желудка. Он добавил, что употреблять суши можно достаточно часто, но при заражении глистами нужно обязательно пройти курс лечения, который может длиться до трех недель, информирует Нью Информ.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Пятерка самых дешевых автомобилей в России на первое июля 2020 года

29.05 / Скандалы: Хозяйка «Медного озера»

26.04 / Бузова о карьере экс-супруга Тарасова: «Он правильно переживал, ведь она уже закончилась»

16.06 / Виталий Милонов прокомментировал высказывание Виктории Бони о людях, получающих МРОТ

18.05 / Мнение: Отец Димитрий Смирнов идет на поправку. Ферштейн?

05.06 / Кейт Миддлтон шокирована подлым предательством друга

11.05 / “Это не миф”: Влад Соколовский подтвердил, что болен коронавирусом

15.06 / Мнение: О троекратном ура шоке для воинов Сергея Шойгу

22.06 / Военным можешь ты не быть

05.06 / Семейная идиллия: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отметили день рождения близнецов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска