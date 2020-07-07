 

В Москве объяснили «безумную» идею Украины о миротворцах ОБСЕ в Донбассе

07.07.2020, 11:16, Новости дня

«Киев предлагает безумные идеи для того, чтобы отвлечь общественное мнение», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что украинское правительство рассматривает возможность ввода в Донбасс миротворцев ОБСЕ.

«Пусть сначала миротворцы ОБСЕ появятся, а потом будем говорить, можно их ввести в Донбасс или нет», – считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По словам эксперта, «у Киева нет плана» и именно поэтому там пытаются «предлагать безумные идеи для того, чтобы отвлечь общественное мнение».

«А пока нет миротворцев – нет обсуждения», – подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV заявил о том, что Киев рассматривает возможность ввода в Донбасс миротворцев ОБСЕ.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно», – сказал Резников.

По словам вице-премьера Украины, миротворцы ОБСЕ могут быть тем вариантом, на который «возможно, та сторона готова была бы согласиться».

Напомним, в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает ввод в Донбасс международной миротворческой миссии для обеспечения безопасности уже работающей там с марта 2014 года Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин напомнил, что он раньше поддерживал идею вооружения миссии ОБСЕ, но от этого отказывается сама эта организация, поскольку не имеет ни соответствующего персонала, ни опыта подобной работы, пишет РБК.

В минувшую пятницу в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), по итогам которой замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что из-за позиции Киева по вопросу особого статуса Донбасса договориться не удалось.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Washington Times перепечатала фрагмент из статьи Путина о Второй мировой

22.06 / Рубль дешевеет на утренних торгах

23.06 / Захарова ответила на заявление Киева о «долге» за базирование ЧФ в Крыму

02.07 / СК возбудил против экс-главы Клинского района дело о создании преступного сообщества

22.05 / Задержанный наемник обвинил Гуайдо в неудаче при свержении Мадуро

21.05 / Число инфицированных COVID-19 превысило пять миллионов

15.04 / Пропуска проверяют на всех станциях московского метро. Социальное дистанцирование не соблюдается

03.07 / Электронные больничные появятся в Украине до конца лета – Минздрав

22.04 / Fox News – Facebook отправляет в бан за организацию протестов против карантина

21.05 / В мире: Украина нашла нового врага в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска