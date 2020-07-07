 

Мнение: Футбольные карточки 4-го века нашей эры

07.07.2020, 11:11, Разное

В Риме, в Ватиканских музеях, хранится удивительная вещь. Что это и чем оно удивительно?

Называется это:

Мозаика с атлетами из Терм Каракаллы. Начало IV в. н.э. (Ватикан, Gregoriano Profano Museum)

До переноса в музей они были полами римских Терм Каракаллы, в их палестре (то есть в "спортзале"). Сохранились мозаики частично, но впечатление производят сильное.
Особенно по сравнению с обычными "спортивными" мозаиками римлян, которые, как правило, выглядят вот так:

Мозаика гладиаторов, 4-й век, Галерея Боргезе (28 метров)

А тут перед нами не стандартные жанровые (батальные) сценки, а фактически настоящие портреты спортсменов.

Это не гладиаторы, а атлеты.
Пишут, что у них специальная прическа: cirrus (характерный пучок на затылке, опознавательный знак профессионального спортсмена. Руки борцов защищены обмотками cesti (из кожи или ткани с металлической фурнитурой).

У некоторых спортсменов подписаны имена.

Интересно, что автор явно пытался сохранить портретное сходство, но поскольку это 4-й век, и мастерство уже на излете, все лица получаются достаточно забавными, а фигурки коренастенькими.

Несколько фигур по центру, в белых простынках — это судьи.

Хотя сам комплекс терм был построен в начале 3-го века, считается та мозаика, вероятно, была создана позднее, при их ремонте в начале 4-го века нашей эры.

Нашли их в 1824 году, сняли и перенесли в Латеранский дворец, для его украшения. В 1960-х, когда музей переезжал, мозаику в числе прочих экспонатов, их перевезли в Ватикан.

Нормальных репродукций всего этого пола нет, фотографировать зрителям неудобно из-за ракурса.
Нормальной понятной схемы тоже нету.

Ватикан, однако ж, мозаикой гордится, и в 1987 году, к Олимпиаде, даже напечатал несколько фигурок на марках.

Фото из википедии

Источник: Шакко



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