 

Boeing из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Симферополе

07.07.2020, 11:08, Новости дня

Летевший из Екатеринбурга пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Симферополе, сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, на борту самолета Boeing 747 было около 200 человек, передает «Интерфакс». 

«У пилотов в кабине погасли табло, посадка производилась в ручном режиме», – сказал источник.

Напомним, в феврале было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» по факту аварийной посадки Boeing-737 в Усинске в Республике Коми.

Причиной инцидента изначально назывались проблемы с шасси. Авиакомпания «ЮТэйр» объясняла жесткую посадку самолета резким изменением направления и силы ветра, также в аэропорту не работали система точного наведения на полосу и огни подхода к ВПП.



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