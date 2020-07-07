Boeing из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Симферополе
07.07.2020, 11:08, Новости дня
Летевший из Екатеринбурга пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Симферополе, сообщил информированный источник.
По словам собеседника агентства, на борту самолета Boeing 747 было около 200 человек, передает «Интерфакс».
«У пилотов в кабине погасли табло, посадка производилась в ручном режиме», – сказал источник.
Напомним, в феврале было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» по факту аварийной посадки Boeing-737 в Усинске в Республике Коми.
Причиной инцидента изначально назывались проблемы с шасси. Авиакомпания «ЮТэйр» объясняла жесткую посадку самолета резким изменением направления и силы ветра, также в аэропорту не работали система точного наведения на полосу и огни подхода к ВПП.
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