Схиигумен Сергий признан виновным по делу о фейках

07.07.2020, 11:08, Новости дня

Лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) признали виновным в распространении заведомо ложной информации, которая звучала на выложенных в YouTube проповедях, сообщили в суде Верхней Пышмы.

«Романов Николай Васильевич признан виновным в административном правонарушении и приговорен к штрафу 90 тыс. рублей в пользу государства», – сообщили Ura.ru в суде.

Как информирует «Интерфакс», сам лишенный сана схимонах не пришел на заседание суда. Его интересы представлял адвокат Светлана Герасимова. Она попросила суд прекратить административное дело в отношении ее доверителя.

По ее словам, в материалах дела нет доказательств того, что «данная информация является недостоверной», что «данная информация была распространена в сети интернет», а также, что рассматриваемая судом информация была распространена в сети именно ее доверителем.

«По запрошенным документам опять же нет доказательств того, что моему доверителю какие-либо средства технические принадлежат, что мой доверитель какие-либо предпринимал попытки для размещения данного ролика в сети интернет», – подчеркнула адвокат.

Причиной судебного разбирательства стала проповедь Сергия, опубликованная в YouTube. В ней он проклял всех, кто верит в пандемию коронавируса. По его словам, верующие должны выходить на улицу и посещать храмы, игнорируя требования властей.

Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве. Позднее его лишили сана.