Клопп заявил о готовности отдать свою медаль чемпиона Англии

07.07.2020, 11:06, Новости дня

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что готов расстаться со своей медалью чемпиона Англии. Отдать свою награду немецкий специалист готов из-за правила премьер-лиги, согласно которому без медали остаются игроки с пятью и менее играми за сезон.

Клопп выразил недоумение по поводу такого правила АПЛ. Он заявил: "Даже если игроком сыгран один матч, то у него должна быть медаль. Люди не понимают, насколько важна команда. Футболисты тренируются миллионы раз в год, и если игроки не делают это на высшем уровне, то нет никаких шансов выиграть премьер-лигу. Эти ребята на 100 процентов заслужили медаль. Они могут взять мою".

"Ливерпуль" впервые в истории современной английской премьер-лиги стал чемпионом Англии. Это произошло досрочно, за семь туров до официального завершения текущего сезона в национальном чемпионате.