 

Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей выросла до 45 процентов

07.07.2020, 11:06, Новости дня

Доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысячи рублей выросла с 38,1% до 44,6% за период пандемии, согласно данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и НТЦ "Перспектива".

В целом среднемесячный доход более 70% россиян не превышает 25 тысячи рублей. По итогам пандемии коронавируса о значительном снижении доходов сообщает каждый пятый житель страны, а каждый десятый полностью потерял заработок.

Доля граждан с ежемесячным доходом до 5 тысячи рублей выросла с 6,9% в благополучном феврале до 8,1% в июне, с доходом 5-15 тыс. рублей — с 31,2% до 36,5%, а доля с заработком 15-25 тысячи рублей выросла с 25,6% до 28,2%.

Больше всего россиян с доходом 15-25 тысячи рублей в Хабаровском крае (50%), Московской (43,8%) и Белгородской (41,7%) областях.

Пандемия затронула и жителей страны с заработком выше 25 тысячи рублей. Доля россиян с доходом 25-35 тысячи рублей снизилась с 15,3% до 13%, а с доходами 35-50 тыс. рублей — с 11,5% до 8,5%.

Много потерял и средний класс: доля зарабатывающих 50-100 тысяч рублей сократилась с 7,6% до 3,5%.

В 2019 году доля граждан, живущих за чертой бедности в России, сократилась по сравнению с 2018 годом с 12,9% до 12,3%.

Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года. Согласно последним данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2020 году составила 49,306 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 1,0% (в январе-апреле 2020 года был рост на 6,7%).



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