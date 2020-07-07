Избиение координатора Партии Шария в Харькове переквалифицировали в покушение на убийство

07.07.2020, 11:05, Новости дня

Харьковская полиция сообщила 6 июля о переквалификации уголовного правонарушения, открытого по факту нападения на “представителя одной из политических партий”.

В сообщении не указано название партии и фамилия потерпевшего, но из обстоятельств дела следует, что речь идет о координаторе Партии Шария в Харькове Никите Роженко.

Полиция напомнила, что двое неизвестных напали на 28-летнего Роженко ночью 25 июня на улице Веснина в Харькове и причинили ему телесные повреждения. Вначале правоохранители квалифицировали это событие по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), но затем переквалифицировали в ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Злоумышленникам теперь грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Расследованием преступления занимается следственное управление Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители рассматривают несколько версий нападения: из хулиганских побуждений, в связи с политической и профессиональной деятельностью потерпевшего.

Сразу после нападения полиция сообщила, что Роженко госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом и ранами мягких тканей лица и головы. Лидер партии, блогер Анатолий Шарий заявил, что Роженко избивали битами.

По информации Шария, за два часа до нападения Роженко обратился в полицию с заявлением об угрозах со стороны “Национального корпуса”. В партии свою причастность к нападению отрицали. Лидер харьковской организации “Национального корпуса” Константин Немичев заявил NewsRoom, что Роженко не знает и впервые увидел его фотографию в социальных сетях.