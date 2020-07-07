В Польше нашли загадочные 7-тысячелетние концентрические объекты

07.07.2020, 11:04, Разное

Археологи сообщили о том, что найденные в 2019 году в районе города Торунь на севере Польши странные объекты оказались огромными овальными рвами, которые имели один центр и образовывали единое изображение, хорошо видное с высоты птичьего полета.

Об открытии рассказывает Nauka w Polsce. Два загадочных объекта были обнаружены докторами Матеушом Сосновским и Ежи Чернецом во время анализа данных из Google Maps и Google Earth. Этим способом обнаружения следов человеческой деятельности сейчас пользуются многие археологи.

В этом году исследователи провели полевые работы. Возраст найденных объектов составляет около 7000 лет. Ничего подобного в этом районе Польши ранее не находили, однако подобные концентрические сооружения имеются в Австрии, Венгрии, Словакии, Чехии и Германии.

Они представляют собой систему из трех овальных рвов с одним центром. При этом с двух противоположных сторон эти рвы имеет разрыв, то есть они целиком не закольцованы. Если смотреть на них сверху, они напоминают кастрюлю.

Предназначение данных объектов до сих пор достоверно не установлено. Общепринятой является гипотеза о том, что это были культовые сооружения, хотя как именно ими пользовались люди, тоже пока непонятно.

Однако ясно, что на сооружение этих объектов были затрачены огромные усилия. Ширина рвов составляет три метра, а глубина – два метра. Чтобы их прорыть, требовались совместные усилия десятков людей, что по тем временам было сложно, ведь население было небольшим.

Исследователи предполагают, что сами рвы люди вырыли при помощи костяных инструментов. Сегодня эти объекты расположены на сельскохозяйственных полях. Увидеть их очертания можно только с высоты.

Ученые установили, что оба найденных объекта имеют не только идентичную форму, но и одинаковые размеры. Диаметр наибольшего “кольца” составляет около 85 метров. При этом сами объекты расположены в пяти километрах друг от друга.

Интересно и то, что рвы имели V-образное поперечное сечение. На их дне археологи обнаружили остатки древесного угля, который был отправлен в лабораторию для радиоуглеродного датирования.

Именно этот уголь натолкнул ученых на мысль о том, что возле концентрических сооружений в доисторические времена могли стоять культовые деревянные здания, которые сгорели. По другой версии, рвы могли быть окружены частоколом.

“Это были огромные вложения для таких отдаленных времен – около 7000 лет назад, – говорит Матеуш Сосновский из Университета Николая Коперника в Торуни. – Они требовали усилий десятков людей. Для рытья, вероятно, использовались инструменты из кости или рога. Работать ими несколько тысяч лет назад было нелегко, потому что земля была тяжелой, суглинистой. Даже проведение раскопок было не самым легким, хотя мы, конечно, оснащены лучше, чем древние строители”.