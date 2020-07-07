Исследователи смогли расшифровать предсказания «Книги вечности»

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07.07.2020, 11:00, Разное

«Книгу вечности», написанную монахом Федерико Мартелли, наконец, удалось расшифровать британским исследователям. Ими было установлено, что загадочная книга была создана в начале шестнадцатого столетия. Этот загадочный артефакт был найден в 1972 году при раскопках в руинах монастыря, расположенного в Италии.

Все предсказания, изложенные в книге, были зашифрованы, но ученые смогли их расшифровать. Они сообщили, что в «Книге вечности» предсказаны многие ключевые события, произошедшие в двадцатом веке. Например, в книге говорится о появлении в конце двадцатого века ВИЧ. Также в ней предсказаны многие природные катастрофы – глобальное потепление, смена полюсов и появление второго солнца.

В книге, по словам исследователей, содержится много интересных и, в тоже время, пугающих предсказаний. К примеру, монах предвидел первый контакт человечества с представителями инопланетных цивилизаций, который произойдет в 3044 году.

Итальянский монах-провидец Фредерик Мартелли известен миру под именем Раньо Неро (переводится как «Черный паук»). В его пророческой книге много говорится о России и ее роли для всего мира. В частности говорится о тяжелых временах, пережив которые российский народ придет к невероятным высотам духовности. Кроме этого, Россия станет основоположницей величайшего технического прогресса на планете. Ее ученые совершат удивительное открытие в области энергетики, которое изменит взгляд на зарождение жизни на Земле.



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