Обязательное ношение масок в транспорте бьёт по кошельку швейцарцев

07.07.2020, 10:54, Новости дня

В общественном транспорте Швейцарии, от поездов и автобусов до горных фуникулёров, ввели обязательное ношение медицинских масок. Как пишет телеканал SRF, это создаст новую статью расходов, которая заметно ударит по кошельку граждан со скромным бюджетом. Поэтому благотворительные организации призывают власти подключиться к решению этой проблемы.



Reuters

Медицинские маски бьют по кошельку швейцарцев, пишет телеканал SRF. Теперь их ношение стало обязательным в общественном транспорте страны, будь то поезда, автобусы, трамваи, теплоходы или фуникулёры.

Все пассажиры теперь обязаны носить защитные маски. В супермаркетах страны они стоят от 60 до 70 швейцарских сантимов за штуку. Для людей со скромным бюджетом эта дополнительная статья расходов может обернуться трудностями, предупреждает благотворительная организация по оказанию помощи Caritas, представляющая Римско-Католическую церковь.

Для примера, семья из четырёх человек — двоих взрослых с двумя детьми старше 12 лет, — в которой все четверо в течение недели должны ежедневно пользоваться общественным транспортом, за месяц потратит около 120 швейцарских франков на медицинские маски, и это не считая экскурсий или других поездок в выходные.

Для людей с невысоким уровнем доходов это большие деньги, считает представитель Caritas Штефан Гриби. Социальное пособие предусматривает выделение на здравоохранение лишь 40 франков в месяц. «Покупка масок явно превысит эту сумму. Соответственно, для неё придётся экономить на чём-то другом — на еде или одежде, — отмечает Гриби. — Это действительно вопросы, которые имеют значение».

Поэтому сама благотворительная организация Caritas с этого дня раздаёт маски бесплатно. Однако, по словам её официального представителя, этого слишком мало, чтобы обеспечить всех нуждающихся. «Я думаю, это в самом деле задача властей, вместе найти здесь простое, небюрократическое решение», — прибавил Гриби.

Швейцарская конференция по социальной помощи Skos тоже советует действовать в этом ключе. Она выдаёт свои рекомендации кантонам и общинам. Расходы на маски должны быть дополнительно включены в социальное пособие. В Skos полагают, что большинство кантонов и общин Швейцарии последуют этому совету.

Отдельные кантоны на западе страны уже отреагировали на данную рекомендацию. Кантон Юра намерен бесплатно выдавать маски всем, кто претендует на льготные выплаты по медицинскому страхованию. Женева начала продавать маски по сниженным ценам — всего по 50 швейцарских центов за штуку — а также отправлять бесплатные маски нуждающимся через благотворительные организации, пишет швейцарский телеканал SRF.