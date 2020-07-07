Мнение: Реальный МРОТ в Европе

07.07.2020, 10:53, Разное

Существует устойчивый миф, согласно которому в Европе минимальная зарплата выше, чем в России. На самом деле, минимальная зарплата была только в СССР, сейчас никакой минимальной зарплаты ни в России, ни в Европе нет. В брежневском СССР минималка составляла 70 рублей, на которые можно было купить, к примеру, 78 килограмм сахара. Сейчас сахар советского качества стоит около 35 рублей, так что советские 70 рублей можно грубо приравнять к нынешним 3 тысячам рублей.

Если считать по другим товарам, — по хлебу, к примеру, по одежде, по бытовой технике, — советский МРОТ будет другим, однако обычно он будет укладываться в диапазон от 1 тысячи до 10 тысяч рублей.

МРОТ той эпохи был хорош тем, что он был реальным:

1. Каждый мог пойти и устроиться на работу.

2. На работе не могли платить меньше, чем 70 рублей.

Зануды скажут сейчас, что некоторые работали на полставки, а некоторые были в сложных отношениях с Софьей Власовной, из-за чего их не принимали ни на какую нормальную работу. Это действительно так, однако обычный гражданин позднего СССР безусловно мог устроиться на зарплату в 70 рублей, причём без особого труда и даже с некоторым выбором.

В Европе, казалось бы, МРОТ значительно выше советского. Вот тут есть табличка, — наверняка уже слегка устаревшая, — где МРОТ колеблется от 110 евро в Молдове до 2700 евро в Швейцарии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_Европы_по_минимальному_размеру_оплаты_труда

Подвох в том, что все эти благостные цифры, — 1300 евро в Германии, 1500 евро в Нидерландах, 1600 евро в Ирландии, — абсолютно ничего не гарантируют гражданам этих стран. Реальная минимальная зарплата немца, голландца и ирландца равна… нулю. Работодатели имеют право отказывать соискателям в приёме на работу, а государства не берут на себя обязательств по ковровому трудоустройству. У огромного количества европейцев зарплата составляет 0 евро в месяц, ибо у них вообще нет работы, и закон смотрит на это спокойно, как на нечто само собой разумеющееся.

В самых человеколюбивых странах Европы, — в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, — никакого МРОТ нет. Там можно платить сотруднику хоть 50 евро в месяц, закон не будет против. Причина проста: МРОТ увеличивает не зарплаты, а безработицу. В Скандинавии реально заботятся о трудящихся, поэтому увеличивать безработицу не хотят: даже в условиях, когда безработные могут рассчитывать на скромное пособие от государства.

Представьте, завтра в России вышел закон, согласно которому каждый кассир и каждый охранник должны получать зарплату в 50 тысяч рублей или больше. Следующий шаг супермаркетов очевиден: живых кассиров заменят на автоматические кассы, живых охранников — на систему видеокамер. Половина потеряет работу, оставшихся заставят впахивать в режиме папы Карло, выполняя двойную норму за те же 8 часов. Тот, у кого не хватит силы воли выполнять двойную норму, просто не найдёт работу.

С точки зрения экономики, это даже хорошо: повышается производительность труда, растёт средняя зарплата, растёт благосостояние общества. С точки зрения тех, кто хочет выполнять несложную работу за небольшие деньги, это катастрофа. Государство ставит его перед выбором: или вкалывай без продыха, или сиди без работы.

В России давно решили, что безработица нам ни к чему, поэтому МРОТ у нас очень низок. Вопреки распространённому заблуждению, задача МРОТ в нашей стране не в том, чтобы рассчитывать на его основе штрафы, а в том, чтобы организации не могли прятаться от налогов, показывая нереально низкие зарплаты.

Лично я полагаю, что минимальная зарплата в России должна составлять не меньше 40 тысяч рублей в месяц. Вместе с тем я понимаю, что если поднять МРОТ завтра, по стране прокатится волна массовых увольнений, а если запретить увольнять людей, то вместо массовых увольнений пойдут массовые банкротства. На вопрос «как поможет жирный МРОТ безработным» у сторонников лобовых решений убедительного ответа нет.