Индийские ученые разработали формулу лекарства для лечения остеоартрита

07.07.2020, 10:53, Разное

Индийские специалисты нашли лечение остеоартрита. Они разработали препарат, который помогает лекарствам действовать только на пораженные ткани.

Специалисты придумали полимерную матрицу, которая состоит из молочно-гликолевой кислоты для инкапсулирования рапамицина, иммунодепрессанта. Предшествующие анализы клеток, которые культивировали в лаборатории и на грызунах, продемонстрировали хорошие результаты. Они свидетельствовали об уменьшении воспалений и восстановлении хряща из-за долгого действия лекарства.

Эксперты считают, что в клеточных испытаниях микрочастицы кислоты, которые содержат рапамицин, могут влиять на сустав 21 день. Также они полагают, что в лечении остеоартрита и похожих болезней действия направляются на уменьшение боли. При этом заболевании изнашиваются хрящи, а от этого появляются трудности более общего лечения, так как лекарства быстро выводятся из организма.

Новый препарат, разработанный учеными, способен задержаться в организме до 30 дней. Они надеются, что такое открытие поможет уменьшить количество больных и улучшит качество жизни людей, которые страдают остеоартрозом и остеоартритом.