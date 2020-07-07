 

Лепс рассказал, чего не хватает современному российскому шоу-бизнесу

07.07.2020, 10:53, Разное

Григорий Лепс рассказал, чего не хватает современному российскому шоу-бизнесу. Недостающим элементом, по мнению исполнителя, являются комиссии, оценивающие навыки артистов.
5 июля состоялся концерт Григория Лепса в рамках музыкального фестиваля Drive Live. Перед своим выступлением певец поделился с журналистами мыслями об отечественном шоу-бизнесе. Выяснилось, что в целом его всё устраивает. Тем не менее, существует одна деталь, которую артист хотел бы изменить. Лепс считает, что сейчас необходимо вернуть комиссии, которые существовали в СССР. Они занимались тем, что оценивали мастерство и определяли категории исполнителей и композиторов, информирует Слово и Дело.

Drive Live проходит в парке «Яхрома», который находится в 46 км от МКАД. Этот фестиваль был создан в формате автопаркинга, чтобы желающие послушать живой звук могли сделать это безопасно для своего здоровья, соблюдая все необходимые меры предосторожности, непосредственно из собственного автомобиля. При этом на данном мероприятии могут присутствовать лишь 500 автотранспортных средств.



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