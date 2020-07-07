 

Изумруды стоимостью около 40 тыс. долларов нашли на Урале

07.07.2020, 10:48, Новости дня

Четыре коллекционных изумруда весом 4,8 кг и оценочной стоимостью в 40 тыс. долларов найдены на «Мариинском прииске» (входит в Ростех), сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Масса четырех найденных на прииске изумрудов варьируется от 1 до 1,5 кг, стоимость – от 7 тыс. до 11 тыс. долларов. Камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт. Это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет», – приводит Ura.ru сообщение Ростеха. 

Изумруды обнаружили на ленте конвейера во время сортировки породы. Сейчас находку передали в Гохран РФ для обозначения ценности, позже будет принято решение об их реализации. Поскольку такие изумруды ценятся выше, чем мелкие, велика вероятность, что продать их удастся очень быстро.

Гендиректор компании «РТ-Капитал» Кирилл Федоров отметил, что недавно на прииске была изменена настройка фракционного оборудования, что позволило увеличить размер камней с сохранением их природной формы в готовом сырье. 

«Такие изумруды более востребованы и ценятся выше, чем мелкие камни. Мы рассчитываем, что четыре самородка, найденные в этом месяце, быстро обретут новых владельцев», – отметил он.

Ранее на Мариинском прииске был найден крупнейший за почти 30 лет изумруд весом 1,6 кг.

Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тыс. тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.



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