Онищенко определил сроки новой вспышки коронавируса в России

07.07.2020, 10:37, Разное

По словам специалиста, летом иммунитет граждан укрепится благодаря ультрафиолетовому излучению. К осени у многих россиян сопротивляемость организма станет выше.

Когда наступит холодное время года, защитные механизмы ослабнут, и люди станут более восприимчивы к коронавирусу. Инфекция активно проявится в зимний период.

С приходом второй волны COVID-19 власти не должны запирать граждан дома и лишать их возможности гулять и работать, считает Онищенко. В противном случае это может негативно сказаться на психическом здоровье людей.

Согласно исследованиям, около 30% россиян в самоизоляции находились на грани срыва. Особенно пострадали пожилые люди, которые и так не особо активны, потому что им не нужно ходить на работу.

Геннадий Онищенко обратил внимание на то, что большинство перестало соблюдать масочный режим. Специалист призвал соотечественников вести себя культурно с точки зрения здоровья.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 9:57 PDT

По последним данным, в России коронавирусом заразились 694 230 человек. Более половины из них – 463 880 – вылечились и выписались из больниц. Жертвами инфекции стали 10 494 пациента.