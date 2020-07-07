61-летняя Мадонна опубликовала откровенное селфи, для которого позировала без белья

07.07.2020, 10:35, Разное

Еще в октябре певица получила травму колена, а весной пережила операцию на суставе – поэтому уже который месяц передвигается на костылях. Впрочем, это не мешает ей вести привычный образ жизни – ходить на вечеринки и эпатировать публику. Так, несколько часов назад 61-летняя Мадонна опубликовала у себя в Instagram провокационную фотографию, сопроводив ее метафоричным высказыванием:

У каждого из нас есть свой костыль…Эта откровенность нашла отклик у подписчиков артистки, и те наградили ее тысячами комментариев и почти полумиллионом лайков – и это спустя всего пять часов после публикации.

Ровно месяц назад на костылях Мадонну видели в рядах протестующих активистов Black Lives Matter в Лондоне. И это при том, что из госпиталя, где она проходила лечение травмы, она выписалась всего лишь за неделю до этого. Рядом с певицей все это время находился мужчина в маске, похожий на телохранителя – что, учитывая состояние протестующей, выглядело не прихотью, а необходимой мерой.

Напомним, серия митингов Black Lives Matter началась в Америке в мае и была вызвана гибелью Джорджа Флойда. История задержания и впоследствии убийства этого 46-летнего афроамериканца из Миннеаполиса вызвала гнев в отношении полиции и неравнодушие у всех американцев, к каким бы расе, полу или национальности они не относились. В одном все митингующие схожи – они хотят прекращения полицейского произвола.

Джордж Флойд погиб после задержания полицией. Его подозревали в том, что он расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой. В ходе ареста полицейский почти 8 минут держал колено на шее мужчины, прижимая его к земле. Вопреки словам Флойда о том, что ему нечем дышать, служитель порядка не ослабил хватку, что и привело к трагическим последствиям. Семья Джорджа Флойда заказала экспертизу, по результатам которой стало известно, что он погиб от недостатка кислорода. Державший его полицейский сначала был отстранен от работы, а теперь уже привлечен к ответственности.

Мадонна с поклонником на митинге в Лондоне