 

Экс-посол в России Хантсман проиграл праймериз по выборам губернатора Юты

07.07.2020, 10:30, Новости дня

Заместитель губернатора Юты Спенсер Кокс победил бывшего посла США в России Джона Хантсмана в борьбе за выдвижение на пост губернатора от Республиканской партии, что положило конец заявке Хантсмана на возвращение в политику.

Агентство Associated Press в понедельник объявило Кокса победителем праймериз, которые прошли 30 июня.

Кокс получил 36 процентов голосов, а Хантсман – 35. Бывший спикер Палаты представителей штата Грег Хьюз занял третье место с 21 процентом.

Хантсман дважды побеждал на выборах губернатора, в 2004 и 2008 годах. Позднее он ушел с этой должности и был назначен послом – сначала в Китае, а затем в России. Он оставил пост в Москве в октябре прошлого года.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Боевики с беспилотника обстреляли украинские позиции, один боец ранен

17.04 / Фонд Новинского направил на борьбу с коронавирусом более 80 млн грн

02.07 / Амурская область одобрила поправки в Конституцию

26.06 / Ростовский губернатор поучаствовал в голосовании по поправкам к Конституции

05.05 / Названы самые востребованные профессии посткоронавирусного будущего

07.05 / В Москве с 12 мая возобновят строительство храмов, несмотря на карантин

12.04 / Новак объяснил провал попыток Саудовской Аравии вытеснить Россию с рынка нефти

14.05 / За шумихой вокруг коронавируса Die Welt расслышал стук копыт всадников ядерного апокалипсиса

26.06 / В Россию разрешили приезжать иностранным специалистам. Список составят МВД и ФСБ

18.06 / Путин рассказал о жестких разговорах с коллегами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска