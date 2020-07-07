Экс-посол в России Хантсман проиграл праймериз по выборам губернатора Юты

07.07.2020, 10:30, Новости дня

Заместитель губернатора Юты Спенсер Кокс победил бывшего посла США в России Джона Хантсмана в борьбе за выдвижение на пост губернатора от Республиканской партии, что положило конец заявке Хантсмана на возвращение в политику.

Агентство Associated Press в понедельник объявило Кокса победителем праймериз, которые прошли 30 июня.

Кокс получил 36 процентов голосов, а Хантсман – 35. Бывший спикер Палаты представителей штата Грег Хьюз занял третье место с 21 процентом.

Хантсман дважды побеждал на выборах губернатора, в 2004 и 2008 годах. Позднее он ушел с этой должности и был назначен послом – сначала в Китае, а затем в России. Он оставил пост в Москве в октябре прошлого года.