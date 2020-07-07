Стартовал первый национальный чемпионат творческих компетенций ArtMasters

07.07.2020, 10:30, Новости дня

В РФ с 7 июля стартовал Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, в котором соревнуются талантливые молодые люди, работающие в творческих индустриях.

К участию приглашаются претенденты из всех регионов РФ в возрасте от 18 до 35 лет – наличие образования по профилю компетенции не является обязательным условием, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По замыслу организаторов в первый год чемпионат пройдет по 16 компетенциям: художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-оформитель, сценограф, художник по гриму, дизайнер звука в аудио-визуальных медиа, дизайнер смешанной реальности, режиссер монтажа, художник-аниматор, гейм-дизайнер, сценарист компьютерных игр, клипмейкер, веб-дизайнер, композитор-аранжировщик.

Уникальность чемпионата ArtMasters заключается в том, что по ряду компетенций ранее никогда не проводились конкурсы профессионального мастерства.

На официальном сайте проекта организаторы объявили, что миссия чемпионата – «создавать лучшую возможность для честного профессионального соревнования среди талантливых людей, которое позволит выявить настоящих мастеров своего дела и показать миру настоящий профессионализм».

«Во-первых, существует целый ряд творческих специальностей, представителей которых обычно зритель не видит и которые в буквальном смысле остаются за сценой. Сегодня – это специальности, без которых не было бы произведений искусств (спектакль, кинофильм, музыкальное произведение) и они требуют не меньшего таланта, творчества, вдохновения», – рассказал первый замруководителя администрации президента, председатель Наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко.

По его словам, в первую очередь, чемпионат ArtMasters – это проект про справедливость. Во-вторых, этот проект про повышение престижа профессий. «Если это получится, то большое количество людей, посмотрев на чемпионат, может быть найдут профессию своей мечты. Ну и, в-третьих, данный проект – это социальный лифт – возможность развития и трудоустройства. Помимо денежного приза, гарантированных стажировок, это должна быть и возможность тем профессиям, которые прямо совпадают с предметом обучения в творческих ВУЗах, гарантированного поступления и трудоустройства», – добавил он.

Компания «Mail.ru Group» станет одним из ключевых партнеров в проведении онлайн-компетенций.

«Мы будем работать над тем, чтобы победители чемпионата ArtMasters имели возможность поступить к нам во ВГИК на льготных условиях на соответствующую их способностям специальность. Также ВГИК будет предоставлять площадки для мероприятий чемпионата, а наши мастера поучаствуют в консультациях по различным компетенциям и смогут выступить наставниками», – отметил ректор ВГИКа им. Герасимова Владимир Малышев.

Чемпионат пройдет в три этапа. Первый этап предполагает сбор заявок на участие с помощью онлайн-анкетирования на сайте www.artmasters.ru. Сбор заявок завершится 11 августа. На втором этапе, который пройдет с 17 по 28 августа отобранным претендентам предстоит пройти онлайн-тестирование с теоретическими и практическими заданиями, по результатам которого комиссия выберет лучших по каждой из компетенций.

На заключительном этапе, который пройдет с 12 по 15 октября отобранным финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в творческой, а также технической части. Оценивать работу финалистов будут не только члены жюри, но и зрители, которые смогут голосовать за понравившегося им участника онлайн. В финале участники встретятся со своими кумирами из мира кино, театра и музыки, примут участие в мастер-классах с ведущими представителями индустрии.

Чемпионат завершится церемонией награждения победителей. Призеры получат денежные сертификаты, смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупной компании, на телеканале или киностудии, в известных учреждениях культуры, которые являются партнерами чемпионата, либо – в рамках партнерской программы – получить оборудование, необходимое для работы.