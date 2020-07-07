Стали известны шокирующие подробности из детства Корчевникова
07.07.2020, 10:23, Разное
Ведущий никогда не стремился к монетизации личного бренда и творческого потенциала. По словам Бориса Корвчевникова, ему тяжело даются публичные откровенные разговоры. Несколько недель назад в прямом эфире Борис Корчевников заявил, что станет отцом. Правда ни имя матери, ни пол ребенка телеведущий так и не огласил. Стоит отметить, что как только журналист ступает за порог студии, его как будто подменяют. Своих коллег по цеху Корчевников обходит стороной, а в его Инстаграме только изредка появляются фотографии монастырей и анонсы мероприятий на телеканале “Спас”.
Многие поклонники сетуют, что Борис просто несчастен, вот и не делится личными подробностями. Кто-то вспоминает, как Корчевников мучительно разводился с бывшей женой. А кто-то списывает затворнический образ жизни ведущего на его проблемы со здоровьем. Нетрудно догадаться, что воцерковленному и до сих пор одинокому журналисту приходится непросто.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В свои 37 лет он единожды был женат, но не совсем удачно. Ходят слухи, что у Корченикова слишком высокие запросы, которые не каждая девушка сможет удовлетворить. Бывшей супругой Бориса стала актриса Анна-Сесиль Свердлова. С ней телеведущий прожил около восьми лет. Примечательно, что познакомились молодые люди на церковной службе. После громкого и болезненного разрыва Корчевников ни разу не заявил о начале нового романа или о возможных кандидатках.
Ярые фанаты журналиста были шокированы подробностями из детства Бориса. Выяснилось, что маленький мальчик не знал, что такое родительская любовь и забота вовсе. В детстве от него ушел отец, и мама, Ирина Корчевникова, проявила в этом вопросе крайнюю жесткость.
“Папа ушел, потому что ты плохо себя вел”, – винила родная мать Бориса.
Все старания телеведущего разбились о несбывшиеся надежды. Следующая встреча с отцом произошла в возрасте 13 лет, что и повлияло на формирование жизненных взглядов журналиста. Корчевников признался, что в родном доме не всегда царила дружественная и семейная атмосфера. Мама Бориса могла спокойно дать сыну подзатыльник и отправить его в угол, чтобы маленький мальчик мог подумать над своим поведением. Однако телеведущий добавил, что никогда не держал зла на мать, но только со временем понял, для чего она это делала.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет