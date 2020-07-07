 

В Бурятии трех полицейских обвинили в пытках подростка

07.07.2020, 10:23, Разное

Региональное управление Следственного комитета России рассказало о подозрениях в отношении трех сотрудников полиции в Бурятии. По версии обвинения, они задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в кражах и грабежах, передает телеканал “360”. Сами полицейские утверждают, что просто провели с ним беседу. Однако есть версия, что в служебном кабинете они “применили насилие”, которое закончилось телесными повреждениями для несовершеннолетнего. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Назначена дата выхода в открытый космос первого туриста

10.06 / Умер известный российский писатель

20.05 / Мнение: Коротко по Ливии. 19.05.2020

28.05 / Мнение: Будет длиться долго

20.05 / Мнение: Ютуб заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24

28.06 / Татьяне Овсиенко из группы «Мираж» удалось выжить после страшной аварии

06.07 / Эвелина Бледанс просит внуков у старшего сына

05.07 / Бантик на проломленном черепе

12.06 / 13 подруг Сергея Жукова: Кристина Асмус, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие снялись новом клипе группы “Руки Вверх!”

27.04 / Скандалы: По сценарию «Соловья»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска