В Бурятии трех полицейских обвинили в пытках подростка

07.07.2020, 10:23, Разное

Региональное управление Следственного комитета России рассказало о подозрениях в отношении трех сотрудников полиции в Бурятии. По версии обвинения, они задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в кражах и грабежах, передает телеканал “360”. Сами полицейские утверждают, что просто провели с ним беседу. Однако есть версия, что в служебном кабинете они “применили насилие”, которое закончилось телесными повреждениями для несовершеннолетнего. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.