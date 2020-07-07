Автоновости: Компания Kia вывела на тесты прототип электрического кроссовера

07.07.2020, 10:02, Новости дня

Южнокорейская компания Kia в настоящее время проводит тестовые испытания нового прототипа электрокара в кузове кроссовера.

Эксперты высказали предположение, что данный автомобиль в дальнейшем поступить на европейский рынок. Более того, модель удалось запечатлеть во время тестовых заездов на местных дорогах, тогда дизайн частично раскрывает некоторые детали. Указано, что над внешностью электрического кроссовера применили труд сотрудников Hyundai Motor Group.

Вместе с тем еще совсем недавно представители марки анонсировали, что готовят новый электрокроссовер, который будет официально представлен в Европе весной 2021 года. Предполагается, что здесь применят современную архитектуру, а также предусмотрят запас хода около 500 километров без подзарядки.