 

Компания Kia опубликовала цены на обновленный седан K5 2021

07.07.2020, 10:10, Новости дня

Южнокорейская марка Kia официально представила улучшенную модель седана К5, которая служит в качестве преемника для устаревшей Optima.

Американские дилеры уже озвучили стоимость автомобиля на рынке страны. Таким образом, в базовом исполнении стоимость южнокорейского седана составит порядка 23,5 тысяч долларов. Вместе с тем обновленное исполнение всего на 100 долларов дороже, чем предшественник. Более того, за аналогичный прайс можно также приобрести в США актуальные версии седанов Honda Accord и Toyota Camry.

В минимальной комплектации установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 180 л.с. В салоне применили крупный 8-дюймовый экран с расширенными функциями. В максимальном исполнении установлен 2,5-литровый агрегат на 290 л.с. мощности.



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