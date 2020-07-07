 

В интернете появилась информация о смартфоне Google Pixel 5

07.07.2020, 10:09, Разное

В интернете появились первые рендеры грядущей новинки Google Pixel 5. Изображения и информация о смартфоне опубликованы раньше официального анонса на одном из техно-порталов.
Как видно из снимков, новое устройство продолжит дизайнерскую линейку Google, продемонстрированную на Pixel 4a. Так, на экране заметен четырехугольный вырез для селфи-камеры. Сам дисплей оснащен OLED-матрицей, а его размеры соответствуют 5,78 дюйма. Основной модуль камер содержит два сенсора, о расширении которых пока нет данных, однако большинство специалистов сходятся во мнении, что аппарат оборудуют сверхширокоугольным объективом, дополняющим основной.

Однако аналога FaceID в новом смартфоне уже не будет, а производитель ограничится привычным дактилоскопом, вынесенным на заднюю панель. Мощность девайсу обеспечит процессор 765G от Snapdragon, поддерживающий сети пятого поколения.

Также Google, как утверждают эксперты, в новом аппарате должен исправить ошибки с работой аккумулятора и многочисленными сбоями. Pixel 5 обещает быть менее энергоемким и более практичным и комфортным в пользовании. На полках магазинов смартфон, скорее всего, попадет не ранее, чем в конце года. Сведений о цене грядущей новинки пока нет, все детали станут известны ближе к началу продаж.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Вирусолог предсказал исчезновение коронавируса через две недели

23.06 / В Подмосковье на двухлетнюю девочку сбросили кафель с балкона

28.05 / Мнение: «Курляндский котёл». Немцы, сражавшиеся на стороне Красной Армии

20.05 / Мнение: Вошел в десятку! Впереди – Эволюция!

02.07 / Мнение: Голосувание закончилось как надо

18.06 / Реставрация Мейдзи: право на Конституцию

30.04 / Денис Проценко рассказал о растущем числе молодых пациентов с коронавирусом

04.07 / Мечты The Wall Street Journal: Вот Байден придет, он России за все отомстит

28.04 / Песков объявил о большом выступлении Путина на встрече с губернаторами

14.06 / Ученые: пирамиды связаны с горами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска