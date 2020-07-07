В интернете появилась информация о смартфоне Google Pixel 5

07.07.2020, 10:09, Разное

В интернете появились первые рендеры грядущей новинки Google Pixel 5. Изображения и информация о смартфоне опубликованы раньше официального анонса на одном из техно-порталов.

Как видно из снимков, новое устройство продолжит дизайнерскую линейку Google, продемонстрированную на Pixel 4a. Так, на экране заметен четырехугольный вырез для селфи-камеры. Сам дисплей оснащен OLED-матрицей, а его размеры соответствуют 5,78 дюйма. Основной модуль камер содержит два сенсора, о расширении которых пока нет данных, однако большинство специалистов сходятся во мнении, что аппарат оборудуют сверхширокоугольным объективом, дополняющим основной.

Однако аналога FaceID в новом смартфоне уже не будет, а производитель ограничится привычным дактилоскопом, вынесенным на заднюю панель. Мощность девайсу обеспечит процессор 765G от Snapdragon, поддерживающий сети пятого поколения.

Также Google, как утверждают эксперты, в новом аппарате должен исправить ошибки с работой аккумулятора и многочисленными сбоями. Pixel 5 обещает быть менее энергоемким и более практичным и комфортным в пользовании. На полках магазинов смартфон, скорее всего, попадет не ранее, чем в конце года. Сведений о цене грядущей новинки пока нет, все детали станут известны ближе к началу продаж.