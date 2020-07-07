 

Марина Мексика в очередной раз решилась на пластическую операцию груди

07.07.2020, 10:09, Разное

Марина Мексика, звезда проекта «Дом-2», опять решилась сделать пластическую операцию груди. В этот раз модель тщательно выбирала клинику и осталась довольна результатом.
Бывшая участница «Дом-2» Марина Мексика часто напоминает о себе скандалами и пластическими операциями. На своей странице в Instagram модель рассказала, почему решилась на новую пластику груди. Она длительное время выбирала медицинское заведение и остановилась на клинике в Турции. После осмотров и консультаций ей поставили импланты, а конечный результат очень порадовал.

Под постом в социальной сети модель рассказала, зачем сделала грудь. Марина Мексика призналась, что прошло 3 года с первой маммопластики, за этот период ее грудь утратила форму и деформировалась. Модель огорчалась от старой формы, но теперь все по-другому. Она заявляет, что счастлива с новым объемом, размером груди. Также сообщила, что в первый раз ей ставили имплант под мышцу через ареолу, а подобная техника чревата осложнениями. Теперь она получила круглые импланты Motiva под мышцу через доступ под грудью.

Сейчас Марина Мексика восстанавливается после операции, а потом отправится домой. Звезда признается, что всегда хотела красивую, сексуальную грудь. Фанаты полагают, что подобная любовь к пластике появилась из-за закомплексованности модели, но Марина Мексика не соглашается с подобными высказываниями и считает, что люди должны совершенствовать свою внешность.

Напомним, что раньше у Марины Мексики были проблемы с пластикой носа. После первой операции она еще 3 раза обращалась к докторам, и только после четвертой операции ее порадовал результат.



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