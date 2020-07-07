 

Эсминец ВМС США Porter ушел из Черного моря

07.07.2020, 10:08, Новости дня

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное, информирует пресс-служба 6-го флота американских ВМС.

Во вторник, 7 июля, эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал поход на юг из Черного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности, передает RT со ссылкой на пресс-службу флота.

Корабль зашел в Черное море 17 июня для проведения маневров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.

Кроме того, 17 июня в Черное море вошел десантный корабль-док Oak Hill ВМС США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Шарий: Зеленский полностью самоустранился от управления Украиной

13.06 / Посольство РФ: госдеп распускает фейки о Ближнем Востоке

27.06 / Bild – в новой волне коронавируса в США виноваты молодые американцы

04.05 / В Алматы сняли блокпосты: жителям разрешили свободно передвигаться по городу

17.06 / Арбенина призвала прекратить «мусолить» и «порицать» Ефремова

03.06 / Расследование дела Гладковского завершено – антикоррупционная прокуратура

28.06 / Нападающий “Штутгарта” Марио Гомес завершил карьеру

04.07 / Желтый уровень: в Москве не исключена новая гроза

11.05 / При внедрении адаптивного карантина в Украине ношение масок будет обязательным – Офис президента

06.06 / В Серии “А” официально разрешено делать пять замен за матч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска