 

В Бурятии с лесными пожарами сражаются более 600 человек

07.07.2020, 9:59, Новости дня

С лесными пожарами в Бурятии сражаются более 600 человек. За прошлые сутки ликвидировали 25 крупных возгораний в 12 районах республики. Причиной двух их них стало неосторожное обращение с огнём, остальных – сухие грозы. Огонь уничтожил площадь в 1,3 тысячи гектаров. В ликвидации приняли участие 679 пожарных-десантников, сотрудников лесной охраны и добровольцев. Задействовали 131 единицу спецтехники. Об этом сообщает ГТРК "Бурятия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В настоящий момент семь очагов ликвидировано, еще пять лесных пожаров в Селенгинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Баргузинском районах локализованы. Продолжаются работы по тушению 13 возгораний в Джидинском, Тарбагатайском, Хоринском, Кабанском, Баргузинском, Прибайкальском и Селенгинском районах.

Кроме того, в Курумканском и Муйском районах с помощью программы космического мониторинга взяты под наблюдение семь термоточек.  Они расположены в труднодоступной местности в горах. Угрозы для населенных пунктов нет.  

Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим, а в Баргузинском районе республике введен режим ЧС. Жителям запрещается посещать леса. Обо всех возгораниях необходимо сообщить по телефону горячей линии 20-44-44.

Текст:

ГТРК "Бурятия"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / В СБУ заявили о нарушениях при тестировании на коронавирус в Николаевской области

18.05 / В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях

12.05 / В ЕС ожидают вторую волну эпидемии коронавируса, но меры ограничения снимают

17.06 / В Минздраве признали, что дексаметазон не является панацеей от коронавируса

13.05 / Медики сочинской больницы разоблачили ложь сторонников Навального

07.05 / В Москве умер 51 пациент с коронавирусом

28.04 / Начались продажи защищённого смартфона Ulefone Armor 7E за $200

23.05 / Освобожденный из захвата в центре Москвы заложник рассказал о своем состоянии

30.05 / Die Presse – США вернулись к воздушному устрашению, не дождавшись конца пандемии

24.05 / Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска