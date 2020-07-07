В Бурятии с лесными пожарами сражаются более 600 человек

07.07.2020, 9:59, Новости дня

С лесными пожарами в Бурятии сражаются более 600 человек. За прошлые сутки ликвидировали 25 крупных возгораний в 12 районах республики. Причиной двух их них стало неосторожное обращение с огнём, остальных – сухие грозы. Огонь уничтожил площадь в 1,3 тысячи гектаров. В ликвидации приняли участие 679 пожарных-десантников, сотрудников лесной охраны и добровольцев. Задействовали 131 единицу спецтехники. Об этом сообщает ГТРК "Бурятия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В настоящий момент семь очагов ликвидировано, еще пять лесных пожаров в Селенгинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Баргузинском районах локализованы. Продолжаются работы по тушению 13 возгораний в Джидинском, Тарбагатайском, Хоринском, Кабанском, Баргузинском, Прибайкальском и Селенгинском районах.

Кроме того, в Курумканском и Муйском районах с помощью программы космического мониторинга взяты под наблюдение семь термоточек. Они расположены в труднодоступной местности в горах. Угрозы для населенных пунктов нет.

Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим, а в Баргузинском районе республике введен режим ЧС. Жителям запрещается посещать леса. Обо всех возгораниях необходимо сообщить по телефону горячей линии 20-44-44.

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ГТРК "Бурятия"