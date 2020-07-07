 

Тедеско остается. “Спартак” не намерен увольнять главного тренера

07.07.2020, 9:59, Новости дня

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" не собирается увольнять главного тренера команда Доменико Тедеско. Вполне возможно, что боссы "красно-белых" будут принимать кардинальное решение после завершения сезона, но пока полномочия немца подтверждены.

Ранее Вести.Ru сообщали, что в клубе возникла некоторая неопределенность вокруг полномочий генерального директора "Спартака" Томаса Цорна, креатурой которого считается Тедеско. Владельцы клуба рассматривают вопрос увольнения Цорна или серьезного урезания его полномочий.

Как сообщает Чемпионат.Com, все интриги вокруг положения гендиректора, тем не менее, не коснулись Тедеско, которому пока подтвердили мандат доверия. 34-летний немец возглавил "Спартак" в середине октября прошлого года после увольнения Олега Кононова, результаты которого были признаны неудовлетворительными. Сейчас "красно-белые" идут в премьер-лиге вне зоны еврокубков на 7-м месте.



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