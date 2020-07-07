Мужчину обстреляли из пневматики в центре Москвы

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07.07.2020, 9:59, Новости дня

Отдыхавший на скамейке у подъезда москвич стал целью злоумышленника, обстрелявшего его из пневматического пистолета, сообщили в столичном управлении МВД.

Инцидент произошел около девяти часов утра 6 июля у дома 13 по Новокузнецкой улице. Всего было произведено четыре выстрела, два шарика попали в руку и ногу пострадавшего. Почувствовав резкую боль, он спрятался и позвонил в полицию.

Первую помощь мужчине оказали в больнице, после чего отпустили домой. Найти стрелка пока не удалось.



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