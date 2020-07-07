 

В Украине второй день подряд менее 600 новых случаев инфицирования коронавирусом

07.07.2020, 9:57, Новости дня

За последние сутки коронавирус в Украине выявили у 564 человек, сообщил утром 7 июля Совет национальной безопасности и обороны. 

Это несколько больше, чем накануне (тогда было 543), но ниже, чем фиксировали в течение фактически месяца: с 10 июня в Украине ежедневно было более 600 заражений. 

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине теперь составляет 49 607.

От коронавирусной инфекции в Украине скончалось 1283 человека, в том числе 21 – за последние сутки. 

22 193 инфицированных уже вылечились (+490 за сутки), а 26 131 продолжают болеть. 

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено во Львовской (144) и Закарпатской (83) областях. Ни одного нового случая не зафиксировали в Херсонской, Сумской, Николаевской, Черниговской и Хмельницкой областях. 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 4216 человек с коронавирусом, в том числе 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома. 

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 731 858 тестирований на коронавирус, еще 282 960 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1979;
Волынская область – 2788;
Днепропетровская область – 1116;
Донецкая область – 686;
Житомирская область – 1469;
Закарпатская область – 3458;
Запорожская область – 598;
Ивано-Франковская область – 2744;
Киев – 5665;
Киевская область – 2809;
Кировоградская область – 663;
Луганская область – 85;
Львовская область – 6445;
Николаевская область – 461;
Одесская область – 1919;
Полтавская область – 325;
Ровенская область – 4228;
Сумская область – 321;
Тернопольская область – 2108;
Харьковская область – 2416;
Херсонская область – 196;
Хмельницкая область – 842;
Черкасская область – 678;
Черновицкая область – 5032;
Черниговская область – 576.

Підтверджено 49 607 випадків COVID-19, з них 22 193 одужали, 1283 померли. Протягом останньої доби лабораторно…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 6. juuli 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,6 млн, из них более 6,3 млн вылечились, а более 538 тыс. умерли. Больше всего подтвержденных случаев заражения в США (2,9 млн), Бразилии (1,6 млн) и Индии (719 тыс.). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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