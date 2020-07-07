За сутки в Украине коронавирус выявили у 19 детей и 16 медработников

07.07.2020, 9:57, Новости дня

За сутки в Украине коронавирус выявили у 19 детей и 16 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 3569 детей и 7046 медработников.

За сутки было госпитализировано 197 человек. Проведено 21 374 тестирования на коронавирус, из них 9343 методом полимеразной цепной реакции и 12 031 ИФА-тест.

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано во Львовской (144), Закарпатской (83) областях и в городе Киев (63).

Степанов отметил, что стабилизация ситуации с COVID-19 фиксируется второй день подряд.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили у 564 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине теперь составляет 49 607, умерли 1283 человека, 22 193 инфицированных уже вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.