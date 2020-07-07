Британские ученые оценили советский антисептик

07.07.2020, 9:54, Разное



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У «малоизвестного» и «нетоксичного» антисептика, разработанного в Советском Союзе, есть положительные качества, которые крайне востребованы сегодня. В новой статье, опубликованной в FEMS Microbiology Reviews, ученые из Манчестерского университета (University of Manchester) рассказали о перспективности применения мирамистина.

Мирамистин, сообщают ученые, был разработан в годы холодной войны в рамках космической программы. Он малоизвестен на Западе, но применяется в странах бывшего СССР. Среди микроорганизмов, которых он способен подавлять, вирус гриппа, аденовирусы, коронавирусы, ВПЧ, ВИЧ, грибки кандида, аспергиллы, многие бактерии, включая стафилококк, протей, гонококк, клебсиеллу.

Ученые сообщают, что мирамистин менее токсичен для клеток человека, чем многие распространенные антисептики. В то же время, он способен к биоразложению.

«Обычные антисептики загрязняют окружающую среду, поскольку они токсичны по отношению к микробиоте, рыбам, водорослям, растениям. Они широко доступны, но проблематичны. В то же время, у мирамистина полностью отсутствует генотоксичность после того, как он распадается», – сказал профессор Дэвид Деннинг (Дэвид Деннинг), соавтор исследования.

В структуру молекул популярных антисептиков часто входят ароматические хлорированные структуры. Они могут сохраняться в окружающей среде десятилетиями, указывают ученые. Биоразлагаемость мирамистина достигает 88-93%.

«Мирамистин не замечают на Западе, но он может обладать преимуществами с точки зрения практики и воздействия на окружающую среду. Антисептик – последний рубеж в борьбе с антибиотикоустойчивыми бактериями… однако, к сожалению, у современных антисептиков есть недостатки. Например, отбеливатель способствует обострению астмы. Многие из них не активны против коронавирусов», – сказал Али Османов (Ali Osmanov), ведущий автор исследования. Он добавил, что необходимо рассмотреть возможность более широкого использования этого антисептика.