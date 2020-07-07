 

В Сети показали первые фото Samsung Galaxy Watch 3 со всех сторон

07.07.2020, 9:53, Разное

Новый гаджет готовится выпустить на рынок компания Samsung, Galaxy Watch 3 представляет собой очередное поколение «умных» часов. В интернете уже можно увидеть первые фото устройства со всех сторон.
В отличие от недавно опубликованных фото нового смартфона Galaxy Note 20 Ultra, новые часы от Samsung показаны в сети с разных ракурсов. Снимки появились на ресурсе тайваньского регулятора вместе с фотографиями зарядного устройств к Galaxy Watch 3.

При этом девайс поддерживает беспроводную зарядку мощностью в 5 Ватт, а его внешний вид выполнен в стиле, традиционном для данного модельного ряда. Как сообщают инсайдер-блогеры, всего в линейку войдет девять версий дизайна аппарата.

Кроме цветового оформления различаться будут и размеры часов, так, один вариант получит 45-миллиметровый корпус, другой же будет на 4 миллиметра меньше. Ценник на Galaxy Watch 3 ожидается примерно в 600 и 400 долларов в зависимости от модели. Презентацию нового носимого устройства Samsung запланирована уже на 22 июля текущего года.



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