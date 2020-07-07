Элина Камирен хочет через судебных приставов взыскать алименты с Александра Задойнова

07.07.2020, 9:53, Разное

Элина Камирен, бывшая участница «Дом-2», рассказала, что не получает помощь для их общего ребенка с Александром Задойновым. Она хочет выбить алименты с отца дочки через судебных приставов.

Элина Камирен признается, первый раз она подавала на алименты в 2015 году. Александр Задойнов не участвует в жизни дочки Саши, все встречи происходят по ее предложениям. Он всегда давал слово, что найдет время для ребенка, но каждый раз все происходит идентично. Также сообщает, что алименты – это часть его обязательств, а отношения с дочкой другая тема.

Теперь закрывать глаза на несправедливость Элина Камирен не желает и направилась к адвокату «Жорин и Партнеры» Александру Никитину. Получив консультацию, она приняла решения возобновлять дело по взысканию алиментов, так как после возвращение в проект «Дом-2» Александр Задойнов имеет стабильный доход и получает зарплату.

Представитель отметил, что с его официального дохода 25% станут удерживать, а если житель откажется их платить, то ему запретят выезжать за границу и наступит уголовная ответственность. Александр Задойнов алименты не выплачивал, и против него возбудили исполнительное производство, если теперь он станет избегать выплат и получится подтвердить наличие дохода – это станет основанием, чтобы лишить его родительских прав и привлечь к ответственности.