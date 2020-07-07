Малышева объявила о конце вспышки коронавируса в России

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07.07.2020, 9:48, Новости дня

Телеведущая Елена Малышева объявила в своем Instagram об окончании вспышки COVID-19 в России. Свои слова она подтвердила цифрами и графиками.

Очередной прямой эфир Малышевой в Instagram вновь оказался посвящен теме коронавируса. По словам доктора, ее буквально завалили вопросами о COVID-19, и она решила ответить на самые важные из них. В частности, Малышева показала цифры, которые, по ее мнению, говорят о завершении вспышки заболеваемости в России, передает телеканал «Царьград».

В стране неуклонно растет количество проведенных тестов, но при этом смертность остается на прежнем уровне – это значит, что фактически она снижается, считает Малышева. Она показала несколько графиков, по которым можно сделать вывод о том, что число заболевших идет на спад.

Кроме того, все больше врачей склоняются к мнению, что коронавирус не так заразен, как это считалось ранее. Так, если больной риновирусом заражает в среднем шесть человек, то инфицированный COVID-19 заражает двух-трех человек, а по новым данным, возможно, всего одного-двух человек. Для сравнения – больной корью заражает около 16 человек, отметила Малышева.

«Теперь можно спать спокойно», – резюмировала Малышева, добавив, что вспышка коронавируса в нашей стране, судя по всему, близится к завершению.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 6 тыс. 611 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 687 тыс. случаев заболевания.



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