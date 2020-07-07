От 5 до 12 лет: завершено расследование дела о ДТП с участием Михаила Ефремова

07.07.2020, 9:36, Разное

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом,

– объявил накануне вечером начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Как и сообщалось ранее, артист обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении. Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В правоохранительных органах уточнили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей о том, что Михаил в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а пассажиров в машине не было. Сам автомобиль был технически исправен.

Михаил Ефремов

О том, что следствие предъявило Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции, ТАСС также подтвердил адвокат актера Эльман Пашаев. Впрочем, следом он успел опровергнуть свои слова в разговоре с журналистом РБК, а позже в интервью телеканалу “Россия 24” заявил:

Я с ним разговаривал, я его убеждал, что давайте подождем, вину признать всегда успеем, посмотрим, какую оценку суд даст нашим доказательствам (ранее стало известно, что Ефремов отказывается признавать свою вину в ДТП. – Прим. ред.). Если мы поймем, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться.

Адвокат также отметил, что идею не признавать вину в ДТП предложил он сам. На вопрос журналиста, как к этой идее отнесся подзащитный, Эльман ответил, что тот “ничего не понимает в таких вещах” и что на данном этапе “это абсолютно никакого значения не имеет”.

Сын Михаила Ефремова Никита прокомментировал новости о ДТП с участием отца

Напомним, вечером 8 июня, в 21:44, у дома номер 3 на Смоленской площади произошла авария, виновником которой стал Михаил Ефремов. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee на полной скорости пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с фургоном “Лада”. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров скончался от полученных травм и обильной кровопотери следующим утром в НИИ имени Склифосовского.

9 июня в Таганском районном суде прошло первое заседание по делу Ефремова. По результатам этого заседания актеру избрали следующую меру пресечения – домашний арест до 9 августа. В течение этого времени Михаилу нельзя общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, пользоваться интернетом, а также сотовой связью. Исключение можно сделать лишь для звонков адвокату или экстренным службам в крайнем случае. Сообщается, в крови Михаила Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны, но, как добавил впоследствии собеседник агентства, это могли быть остаточные следы наркотиков, употребленных еще до инцидента. Тем не менее, в рамках расследования ДТП полиция завела еще и дело о сбыте наркотических и психотропных веществ по статье 228.1 УК РФ.