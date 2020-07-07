 

Трюдо отклонил приглашение Трампа отметить вступление в силу торгового соглашения

07.07.2020, 9:36, Новости дня

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отклонил приглашение президента США Дональда Трампа встретиться на этой неделе вместе с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором по случаю вступления в силу нового торгового соглашения между тремя странами.

Ссылаясь на проблемы с рабочим графиком, представитель Трюдо сообщил, что канадский лидер не приедет на встречу в Белом доме и вместо этого примет участие в заседаниях кабинета и «давно запланированном заседании парламента».

«Вступление в силу нового [североамериканского соглашения о свободной торговле] НАФТА является благом для Канады, США и Мексики, – заявил представитель Трюдо. – Оно поможет Северной Америке стать сильнее после пандемии COVID-19».

«Мы желаем США и Мексике всего самого доброго на встрече в среду», – добавил он.

Канадский лидер также назвал проблемы с коронавирусом в качестве еще одной причины, по которой он хочет ограничить свои поездки.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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