У мэра Атланты выявлен коронавирус
07.07.2020, 9:36, Новости дня
Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.
По словам 50-летней Боттомс, у нее нет никаких симптомов заболевания.
«У меня нет никаких симптомов, но тест оказался положительным», – написала она в Твиттере в понедельник.
Появившись в эфире канала MSNBC, Боттомс сказала, что положительный результат теста стал для нее шоком.
По состоянию на понедельник, в Джорджии подтверждено более 97 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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Русская служба «Голоса Америки»
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