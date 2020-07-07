 

У мэра Атланты выявлен коронавирус

07.07.2020, 9:36, Новости дня

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.

По словам 50-летней Боттомс, у нее нет никаких симптомов заболевания.

«У меня нет никаких симптомов, но тест оказался положительным», – написала она в Твиттере в понедельник.

Появившись в эфире канала MSNBC, Боттомс сказала, что положительный результат теста стал для нее шоком.

По состоянию на понедельник, в Джорджии подтверждено более 97 тысяч случаев заражения коронавирусом.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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