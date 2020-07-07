 

На Украине назвали жителей Крыма и Донбасса заложниками

07.07.2020, 9:30, Новости дня

Украина не имеет претензий к большинству жителей Крыма и Донбасса, которые получили паспорта России, поскольку эти люди являются «заложниками», считает вице-премьер Украины по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

В эфире программы «Свобода слова» Резников заявил, что у украинских властей нет претензий к тем гражданам, кто получил российские паспорта, поскольку «это их способ выживания».

Также министр отметил, что претензии будут предъявлены тем, кто «служил оккупационному режиму и у кого кровь на руках». «Они будут нести ответственность, несмотря на любые попытки ее избежать», – сообщил вице-премьер Украины. 

Ранее Украина направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с жалобой на «насильственную выдачу российских паспортов» жителям Крыма. 

Также накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что жители ДНР и ЛНР получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас. Также он добавил, что «российские паспорта в Донбассе – это филькина грамота».



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